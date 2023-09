Urkunden für die fleißigsten Leseratten

Nicht nur während der Schulzeit steht Lesen an der Tagesordnung. In Wieselburg wurden auch die Sommerferien von zahlreichen Kindern genutzt, um in verschiedenste Fantasiewelten abzutauchen.

Insgesamt 228 Kinder und Jugendliche nahmen in diesem Jahr an der gratis Ferienleseaktion der Öffentlichen Bücherei Wieselburg teil und lasen 2.024 Bücher. Somit konnten rund ein Fünftel mehr Kinder als im Vorjahr zum Mitmachen begeistert werden. Nun erfolgte die Auswertung der Leseaktion, wobei die fleißigsten Leseratten, welche im Zeitraum von 30. Juni bis 3. September die meisten Bücher entlehnt haben, prämiert wurden.

In den Kategorien null bis fünf Jahre, sechs bis neun Jahre sowie zehn bis 15 Jahre durften sich jeweils die drei ersten Plätze über eine Urkunde freuen.