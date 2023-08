Generationsübergreifender Ferienspaß

Trotz glühender Vormittagshitze startete die Naturwacht ihr spannendes Ferienprogramm in Form eines Erlebniswandertags vor dem Gemeindeamt Hofamt-Priel. Von dort aus ging es auf die Spuren des Kneippwegs, auf dem Weg durch die Märchenwelt. Cornelia Hödl hatte sich im Vorfeld einiges dazu einfallen lassen. Am Ende dieses Wanderwegs wartete das meterhohe „Friedenskreuz“. Ein Mostbrunnen lud dort zum Abkühlen ein. Nach einer erholsamen und verdienten Rast ging es über Wiesen und Waldwege wieder talwärts zum bekannten „Naglhof“, wo der Hunger der Wandertruppe bestens gestillt werden konnte. Zum Abschluss stand ein entspannender Badenachmittag an den Blindenmarkter Auseen auf dem Plan.

Auch die Frauen der ÖVP Steinakirchen beteiligten sich wieder am abwechslungsreichen Ferienprogramm der Gemeinde. Mitte August wurde daher ein Generationen-Spielenachmittag beim Baumkreis am Haberg veranstaltet. Vorab wurde dieser als besonderer Blickfang mit roten Luftballons einladend geschmückt. Als Highlight stellten sich neben den Riesenseifenblasen auch das Seilziehen und Ballwerfen dar. Gegrillte Würstel und Stockbrot sorgten für einen gelungenen Abschluss des Spielenachmittags.

„Besonders stolz sind wir darauf, dass alle Generationen die Einladung angenommen haben, 15 Kinder und fünf Pensionisten beteiligten sich am Nachmittag“, zeigt sich Veranstalterin Brigitte Buchebner erfreut.