Steinakirchen: Kinder waren flauschigen Vierbeinern ganz nah

Anlässlich des Ferienprogramms der Gemeinde Steinakirchen am Forst bot Renate Kochberger in der ersten Augustwoche einen Nachmittag rund um Alpakas für interessierte Kinder an. Die Kinder durften sich über 26 flauschige Tiere beim Alpaka-Workshop freuen. Sie sammelten viel Wissenswertes über die Vierbeiner. Die Jungtiere waren dabei das Highlight. Neben zahlreichen Stationen wurde fleißig in der Kreativwerkstatt gebastelt. Kinder und Alpakas konnten ganz viel voneinander lernen.

„Den Kindern und mir hat der Nachmittag sehr gut gefallen. Die Kinder gingen unvoreingenommen auf die Alpakas zu und bauten auf diese Weise eine liebevolle Nähe zu den Tieren auf. Das Ferienspiel war sehr aufschlussreich für alle“, erzählt Kochberger.

Neben diesem Ferienspiel bietet Kochberger seit drei Jahren jeden Sommer die „Alpaka Kiddy Days“ an. Auch durften sich die Lonitzberger Alpakas über den Besuch von Schulklassen zum Schulschluss freuen. Zudem werden gegen Voranmeldung Workshops und Wandertage angeboten.

Die 14. Ausgabe des Ferienprogramms der Marktgemeinde Steinakirchen geht noch bis 23. August 2023. Die Kinder können sich bis dahin auf eine Lesenacht, eine Kinderchor-Probe, eine Erlebniswanderung sowie auf einen Spiele- und Bastelnachmittag freuen.