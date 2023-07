Die ersten Flugversuche mit selbst gebauten Modellen

Der Jugendreferent des MFC Eisenstraße, Berthold Eppensteiner, machte es mit Unterstützung von Obmann Franz Allmer, „Chefkoch“ Thomas Willenpart und deren achtköpfigen Team möglich, drei Tage lang im Rahmen des Grestner Ferienspiels das Projekt „Bau eines Balsafliegers mit anschließendem Freiflugbewerb am Flugfeld Gseng“ mustergültig auf die Beine zu stellen.

Nicht weniger als 22 Kinder kamen zum Bauernhaus Gseng, um mit großer Begeisterung ihren Balsaflieger zu basteln und anschließend am Flugfeld zu testen. Am dritten Tag stand ein Freiflugbewerb am Programm, bei dem die jeweilige Flugdauer minutiös gestoppt wurde. Eine Riesenhetz, weil immer wieder aufkommende Windhosen einigen Flugschülern einen Strich durch die Rechnung machten.

Bei der Siegerehrung erhielten alle Ferienspieler aus den Händen von Obmann Franz Allmer, Jugendreferent Berthold Eppensteiner und Gemeinderat Tobias Beck schöne Preise – und Siegerin Sarah Raab sowie Edwin Hinterholzer und Naira Thron sicherten sich dabei die Plätze am Stockerl.