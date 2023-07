Kinder werden zu Graffiti-Künstlern

Beim Graffiti-Workshop für Kinder unter der Leitung von Hannes Prankl wurde an einem Nachmittag die Unterführung nach Knolling beim Steinakirchner Kindergarten neu gestaltet. „Die Grundidee dieses Projekts hatte die Gemeinde, die an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich einen Graffiti-Workshop umsetzen möchte“, sagt Workshop-Leiter Hannes Prankl. Bereits in den Sommerferien des Vorjahrs wurde bei der ersten Ausgabe dieses Workshops eine Betonfläche verschönert. Diese Sommerferien war die zweite Seite an der Reihe. Die jungen Künstler im Alter zwischen sechs und zehn Jahren konnten ihren Beitrag zur Verschönerung der Betonwände leisten. Als Motiv wurde eine Unterwasserwelt, wo die Kinder die darauf abgebildeten Tiere individuell anpassen konnten, ausgewählt.