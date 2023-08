Kunterbunter Ferienspaß in Gaming

Ein sportliches Ferienspiel stand Ende Juli beim „Schnupper-Tennis“ auf dem Plan. Mit der professionellen Anleitung von Trainerinnen und Trainern war der Aufschlag für die Kinder bereits nach wenigen Versuchen kein Problem mehr. Auch Koordination, Kraft und Ausdauer wurden bei Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsübungen trainiert und so das Gefühl für Schläger und Ball spielerisch erlernt.

Ihre Treffgenauigkeit, Konzentration, Wurftechnik, Schnelligkeit und Balance konnten die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienspiels auch beim Ferienspiel „Zielsicher im Schützenverein“ unter Beweis stellen. Genaues Zielen mit Zapfen und Luftgewehren sowie ein Sprintbewerb und Gleichgewichtsübungen machten den Nachmittag beim Schützenverein zu einem spannenden Erlebnis. Von den Schützinnen und Schützen gab es hilfreiche Anweisungen zu einem perfekten Schuss ins Schwarze, was zahlreiche Kinder direkt in die Tat umsetzten. Als Belohnung warteten Süßigkeiten und passend zum Sommer Strohhüte und Sonnenbrillen auf die begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

An einem besonders schönen Sommertag ging es bei strahlendem Sonnenschein an die Erlauf, wo das Ferienspiel „Spiel & Spaß an der Erlauf“ veranstaltet wurde. Auch die etwas kühlere Temperatur der Erlauf schreckte die kleinen Wasserratten nicht davon ab, beim traditionellen Entenrennen mitzumachen und Preise zu gewinnen. Außerdem wurde gerätselt, gebastelt und es wurden Steine bemalt, bevor zum Abschluss ein gemütliches Lagerfeuer mit Würstel, Getränken und Süßigkeiten für gute Laune sorgte.

Der „kleine runde Ball“ stand beim Kinderferienspiel „Schnupper-Tischtennis“ im Mittelpunkt. Blitzschnelle Reaktionen und vollen Einsatz zeigten die kleinen Ballsportlerinnen und Sportler beim „Ringerl“. Auch bei so manchen Matches zischten die Bälle mit enormer Geschwindigkeit über das Netz. Dazu gab es wertvolle Tipps bezüglich Kondition, Konzentration und Schnelligkeit von Profis des Tischtennisvereins Gaming.

Einen Einblick in die spannende Arbeit von Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen bekamen die Kinder beim Ferienspiel „Große und kleine Helden“. Mit 38 Kindern wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Brettl beim Bobbycar-Rennen um den Tagessieg gefahren. Bei einer anschließenden Schnitzeljagd mussten dann verschollene Gegenstände wiedergefunden werden. Eine Funkchallenge sowie Fahrten mit dem Feuerwehrauto ließen den Nachmittag wie im Flug vergehen.

Ein weiteres Highlight des Ferienprogramms wartete bei „Faszination Modellbau“ auf die Kinder. Menschen, Tiere, Bauwerke, Natur und kleine Eisenbahnen in einer einzigartigen Miniatur-Landschaft, vereint mit der Herausforderung, die Technik in Gang zu setzen, Signale richtig zu platzieren und Lichter perfekt in Szene zu setzen, das ist ein lebendiges Vergnügen, welches bei dem Hobby von August Etzler spürbar wird. Beim Ferienspiel konnten die Kinder in diese „Kleine Welt der Riesen“ eintauchen und Fahrzeuge sowie Lokomotiven selbst steuern.

Die Raiffeisenbank in Gaming veranstaltete das letzte Kinderferienspiel im Kalender. Eine Hüpfburg, Bobbycars sowie zahlreiche Spielestationen, darunter eine Golfanlage und Torschusswand standen bereit und wurden sofort von den Kindern erobert. Ebenso konnte mit verschiedenen Vorlagen gemalt und gebastelt werden, während mit Plastilin so manches Kunstwerk entstand.

Das große Abschlussfest des Gaminger Ferienspiels findet am 23. August um 16 Uhr im Haus der Begegnung statt, wo Kinderliedermacher Bernhard Fibich für Begeisterung sorgen wird.