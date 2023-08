23 Kinder nahmen im Rahmen des Steinakirchner Ferienspiels an der von Pfarrbücherei und BhW Steinakirchen veranstalteten Lesenacht im Pfarrsaal in Steinakirchen mit Begeisterung teil. Es wurde getanzt, gebastelt und natürlich auch viel gelesen – bis in die frühen Morgenstunden. Unter Anleitung der Chefin der Pfarrbücherei Maria Schaufler entstand eine Gemeinschaftsarbeit. Zum Gelingen der Lesenacht trugen auch Silke Temper und Laura Zulehner bei.