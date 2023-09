Purgstall: Besuch bei Ziege, Esel und Kuh

Im Rahmen des Ferienspielprogramms organisierten die SPÖ-Bezirksfrauen bei der SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzenden Barbara Pflügl einen Bauernhofnachmittag in Purgstall. Die Kinder lernten spielerisch die Lebensweise der Tiere kennen und konnten bei der Stallarbeit mithelfen. Auch der Esel und die Ziegen wurden mit Leckerli verwöhnt. Die mutigsten Kinder konnten einen Ritt auf der Kuh „Tiramisu“ probieren und für die Kleinsten waren die Babykatzen ein wahres Highlight. Eine Traktorfahrt durfte natürlich an diesem Nachmittag nicht fehlen. Vor der abendlichen Stallarbeit stärkten sich die Kinder mit selbst gegrilltem Würstel am Lagerfeuer. Als Ehrengast war der Abgeordnete zum Nationalrat Alois Schroll anwesend, der – wie schon in den letzten Jahren – diesen Nachmittag besuchte.