Vom Zauberer zum Imker

Beim Gaminger Kinderferienspiel „Zauberei oder Wissenschaft?“ ließen sich im Gaminger Pfarrgarten viele Kinder, Mamas und Großeltern so manchen Kartentrick und Experimente von Pfarrer Norbert Burmettler nicht entgehen. Die „schwimmende Kerze“, der „Vulkan im Glas“ und ein „sich vor Wattestäbchen fürchtender Pfeffer im Teller“ waren nur einige davon. Leckere Waffeln und Crêpes wurden zum Abschluss „gezaubert“.

Foto: Gemeinde Gaming

„Ein Nachmittag beim Imker“ lockte ebenfalls viele Kinder an. Imker Werner Preibisch erklärte anhand eines Bienenstocks die Arbeit der Bienen und dann ging’s zum nächsten Schritt der Honigernte – der Abdeckelung der Waben. Die Kinder entfernten mittels einer Entdeckelungsgabel selbst das Wachs von den Waben – eine etwas anstrengende Arbeit. Tobias half danach, die Waben in eine große Schleuder zu stellen, um mit diesem Schleudervorgang den Honig aus den Waben zu lösen. Dieser fließt an der Trommelwand entlang am Ende durch ein Sieb, mit dessen Hilfe Wachsreste aus dem Honig herausgefiltert werden. Aus den Wachsresten wurden nach dem Erhitzen herrlich duftende Teelichter gegossen, die als Andenken mit nach Hause genommen wurden – ebenso wie ein abgefülltes und etikettiertes Glas Honig. Auf frischem Brot konnte der Honig auch gleich vor Ort genascht werden – eine wahre Götterspeise, wie man den Honig im überlieferten Sprachgebrauch nicht umsonst nannte.