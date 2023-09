Purgstall: Senioren machten Urlaub

Die Urlaubswoche der Purgstaller Senioren fand heuer in Zell am See statt. Auf dem Programm standen viele Sehenswürdigkeiten wie der Steirische Bodensee oder Kaprun. Ein herrliches Erlebnis war die Auffahrt zur Buchsteinwand zum größten begehbaren Kreuz der Welt, dem Jakobskreuz. Bei der Heimreise wurde noch die Wallfahrtskirche Maria Kirchental besucht, danach fand eine Schifffahrt am Königssee mit Echoblasen statt. Eine wunderschöne Woche mit vielen Erlebnissen.