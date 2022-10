Von Zarnsdorf nach Gimpering: Neuer Radweg ist freigegeben

Freudestrahlende Gesichter gab es bei der offiziellen Verkehrsfreigabe der neuen, knapp über 1 Kilometer langen Radwegverbindung zwischen Zarnsdorf und Gimpering durch Landtagsabgeordneten Anton Erber in Vertretung der Landeshauptfrau. Denn das Projekt stand sowohl bei der Gemeinde Wolfpassing als auch bei der Gemeinde Purgstall schon länger auf der Agenda.

„Durch diesen neuen Radweg gibt es eine verbesserte und vor allem weitaus sichere Verbindung für Radtouristen und Alltagsradler. Denn eine Fahrt auf der Landesstraße 89, die dort nicht nur eine scharfe Kurve macht, sondern mit neun Prozent Gefälle nicht ohne ist, war nicht ungefährlich“, freuen sich die beiden Bürgermeister Friedrich Salzer (Wolfpassing) und Harald Riemer (Purgstall) unisono.

Der 1.045 Meter lange Radweg beginnt nach dem Ortsgebiet von Zarnsdorf nach der Brücke über die Kleine Erlauf in der Gemeinde Wolfpassing und folgt der L 89 bis zum Ramsauhof in der Gemeinde Purgstall. Er wurde auf der gesamten Länge in einer Breite von zwei bis drei Metern mit einer bituminösen Decke ausgeführt. Die Planung des Radweges erfolgte durch die NÖ Straßenbauabteilung 6 Amstetten. Bei der Errichtung war die Straßenmeisterei Scheibbs federführend.

Die Errichtungskosten belaufen sich auf knapp 300.000 Euro, die sich Land sowie die beiden Gemeinden teilen.

