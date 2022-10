AK- & ÖGB-Familienfest Fest mit Spiel, Spaß und Information für Groß und Klein in Wieselburg

Lesezeit: 2 Min AH Alma Heigl

D as AK und ÖGB-Familienfest am vergangenen Sonntag war ein voller Erfolg. Im Laufe des Tages kamen mehr als 2.600 Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Familienfest in Wieselburg. Darunter waren vor allem zahlreiche strahlende Kinderaugen. Ein Mix aus Spiel und Information garantierte Unterhaltung für Jung und Alt.