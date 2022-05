Zum 50er: Lions Club Wieselburg nimmt jetzt auch Frauen auf

Werbung

„We serve – wir dienen“ lautet seit 105 Jahren das internationale Motto der Lions. 1,4 Millionen Mitglieder in rund 49.000 Clubs in über 200 Ländern sind heute weltweit im Dienst der guten Sache engagiert. Seit 50 Jahren auch in Wieselburg. Die Amstettner Lions standen damals den 22 Wieselburger Lions-Mitgliedern rund um Gründungsobmann Anton Waxenegger Pate. Über 4 Millionen Euro an Unterstützungsleistung haben die Wieselburger Lions in diesen 50 Jahren bisher geleistet. „Diese fünf Jahrzehnte sind geprägt von viel Arbeit, großem Engagement und riesigen Hilfeleistungen“, erklärte der aktuelle Lions-Präsident Günther Leichtfried beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum am vergangenen Samstagabend im NV-Forum der Messe Wieselburg.

Und dabei verkündete er auch eine ganz besondere Neuerung: Denn zum 50er wird der bisherige reine Männerclub (mit 50 Mitgliedern) zu einem gemischten Club. „Unsere Lionessen leisteten bereits bislang sehr viel Arbeit, ab sofort freuen wir uns, sie auch offiziell als Mitglieder aufnehmen zu können“, betonte Leichtfried.

