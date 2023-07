„Alles Chopin!“ in der Kartause Gaming

Theodor Kanitzer, im Juni 97 (!) Jahre alt geworden, wird am Freitag das XXXIX. Chopin-Festival in der Kartause Gaming unter dem Motto "Choping - Wege in die Zukunft, für Völkerverständigung, Frieden und Freiheit" eröffnen.

Foto: FotoLois.com, Alois Spandl