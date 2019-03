12. Juli: Eröffnungskonzert „Love Tree Ensemble“

13. Juli: Abendkonzert „Golnar & Mahan“

14. bis 20 Juli: Schallwellen-Musikwerkstatt „Contempora Folk“

14. Juli: Kinderkonzert „Am 17. Oktebruar“

16. Juli: Märchenwanderung mit Helmut Wittmann „Der Baum, der Himmel und Erde verbindet“

18. Juli: Art of Solo „Zsòfia Boros und David Six

19. Juli: Hausball, Hotel Palindrone & Schallwellen-Orchester

20. Juli bis 26. Juli: ComposerperformerMasterclass - Angewandte Kreativität – von der Inspiration zur Performance

20. Juli: Abendkonzert: „Shake Stew“

21. Juli: Matinée mit Roland Neuwirth & Radio.String.Quartet

21. Juli: Jakobisingen, Neuberger Wirtshaustrio, Neue Wiener Concert Schrammeln, Schrammel & Die Jazz

24. Juli: See.Rund.Gang mit Ille Gebeshbuber

25. Juli: CPM Abschlusskonzert und Abendkonzert: Martin Ptak

26. Juli: Sacred Room: Ernst Reijseger und Cuncordu e Tenore de Orosei

27. Juli: Abschlusskonzert mit Lena Willemark

