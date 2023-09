Scheibbs: Musik, Literatur, Kulinarik

„Willkommen. Verein zum Finden einer neuen Heimat“ in Scheibbs veranstaltet heuer zum neunten Mal den Abend Asüüül. Der Verein hat dazu einige Künstler aus der Region eingeladen. Christoph Eckel, bekannt vom Schauspiel Scheibbs und aus vielen Kabarettprogrammen in der Vergangenheit, liest unter anderem Texte von Karl Valentin.

Drei junge Musikerinnen werden den Abend musikalisch umrahmen. Sophie Rothner aus Oberndorf und Flora Griessler aus Kirnberg sind das „Duo Harmonics“. Joy Tahhan kommt aus Syrien und lebt seit einigen Jahren in Scheibbs, sie ist Schülerin im BORG und spielt dort auch in der Band. Den Abend abrunden werden wieder kulinarische Schmankerl aus verschiedenen Ländern. Der Erlös des Abends kommt den Geflüchteten in der Region zugute, vor allem für die Deutschkurse wird dringend Geld benötigt.

Der Erlös des Abends kommt den Geflüchteten in der Region zugute, vor allem für die Deutschkurse wird dringend Geld benötigt. Es soll ein Abend zum Feiern, zum Nachdenken, zum Lachen, zum Plaudern und Genießen werden. Beginn: 19 Uhr, kultur.portal Scheibbs.