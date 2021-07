Tourauftakt ist am kommenden Mittwoch, 14. Juli, in Lunz am See. Ab 21 Uhr wird auf der Seebühne am Lunzer See alles geboten, was zu Sommerfeeling pur und Kino dazugehört: Flip Flops, Bilder von den schönsten Stränden des Planeten. Im Focus steht jedoch immer die Freiheit des Surfens. Am Programm stehen acht cineastische Gustostückerl aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, die mit einzigartigen Charakterstudien überzeugen.

Tickets und alle Infos gibts unter: www.surffilmfest.net