Das Schild „Gasslhof“ hängt immer noch am Eingang des Gasthauses im Unteren Markt, das nach dem Auszug von Gerhard Fußthaler Ende November keinen neuen Pächter gefunden hat. Leben ist – zumindest in den Festsaal – aber wieder eingekehrt.

Nach der Festsitzung Ende Dezember wurde in der Vorwoche mit dem Seniorenball auch die Ballsaison im Festsaal eröffnet. Die Bewirtung hat der Zarnsdorfer Martin Teuretzbacher übernommen, der aktuell ein Lokal in St. Pölten betreibt. „Das Ganze könnte sich sehr gut entwickeln. Es gab bereits Gespräche, die positiv verlaufen sind“, erzählt VP-Bürgermeister Wolfgang Pöhacker. Denn die Gemeinde könnte sich die Bewirtung durch Teuretzbacher auch als Fixum vorstellen. Bis zum Frühsommer will die Gemeinde einen neuen Pächter haben. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. „Da sind Instandhaltungsmaßnahmen notwendig – am Gebäude und in der Küche“, erklärt Pöhacker.

„Die Gemeinde hat schon vor der Konkursverfahrenseröffnung eine Mietzinsklage eingebracht. Es geht dabei um Außenstände von rund 71.000 Euro“Masseverwalter Rudolf Nokaj

Weiter Zores gibt es hingegen mit dem ehemaligen Pächter. Über die Fußthaler Gastronomie GmbH wurde mit 30. Jänner auf Gläubigerantrag beim Landesgericht St. Pölten das Konkursverfahren eröffnet. Einer der Hauptgläubiger ist die Marktgemeinde. „Die Gemeinde hat schon vor der Konkursverfahrenseröffnung eine Mietzinsklage eingebracht. Es geht dabei um Außenstände von rund 71.000 Euro“, erklärt Masseverwalter Rudolf Nokaj aus Wieselburg.

Diese Außenstände werden jetzt genauso geprüft wie die Aktiva, die von Schuldnerseite angeführt sind. So wird ein unabhängiger Gutachter auch die von der Fußthaler GmbH vorgenommenen Investitionen im Festsaal und Restaurant bewerten. Gleichzeitig haben Gläubiger die Möglichkeit, bis zum 12. März ihre Forderungen anzumelden. Das Ziel für Nokaj: „Das Unternehmen wird liquidiert, die vorhandenen Aktiva sind zu verwerten, sodass die Gläubiger einen möglichst hohen Prozentsatz erhalten.“