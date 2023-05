Ruinenfest Perwarth: Von den Edlseern bis zum DJ-Clubbing

Den Beginn machten am Freitag die „Edlseer“, die für beste Stimmung sorgten. Am Samstag gab es erstmals ein Ruinen-Clubbing, bei dem der Scheibbser Philipp Pflügl alias DJ Zeus und sein Kollege DJ Rene Rodrigezz mit heißer Disco- und Partymusik die jungen Besucher ins Schwitzen brachten. Den Abschluss am Sonntag gestaltete die Trachtenmusikkapelle Randegg mit dem Kärntner „EU-Bauer“ Manfred Tisal als Conférencier. Zum Ausklang gab es noch zünftige Zeltmusik mit den „3 Verschärft’n“.

