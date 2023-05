Drei Brandeinsätze am Wochenbeginn im Bezirk Scheibbs

Am Montag wurde die Feuerwehr zu einigen Bränden im Bezirk berufen. Aus unbekannter Ursache geriet in Forst am Berg Stroh in Brand. Wegen der Abgelegenheit des Objektes, der unklaren Situation und um eine adequate Wasserversorgung sicherzustellen rückten die Atemschutztrupps aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Purgstall, Wieselburg, Petzenkirchen, Brunnwiesen und Zarnsdorf konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Einen weiteren Einsatz gab es für die Feuerwehr-Mitglieder am Montagvormittag auch in Oberndorf bei einem Küchenbrand und in der Nähe von Wieselburg breitete sich in einem Zimmer ein Feuer ebenfalls ein Feuer aus.

