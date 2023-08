Gartenfest bei schönstem Sommerwetter

Mit dem Bieranstich am Freitag mit Bürgermeister Harald Riemer und der Familie Krickl (Feichsenwirt) wurde das Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr am vergangenen Freitag feierlich eröffnet. Für Kommandant Daniel Fallmann und seine Kameraden war dies der Auftakt für drei erfolgreiche Festtage.

Musikalisch lieferten Malzbratla aus Kärnten am Freitag und die Mostlandstürmer am Samstag Musik und Unterhaltung in den Abendstunden. Der Musikverein Purgstall und die GeBIERgsdorfmusik sorgten am Sonntag für den gemütlichen Ausklang. Serviert wurden Grillhendl, Grillwürstel, Burger, Veggie-Burger und Pommes sowie selbst gemachte Torten und Kuchen, die den Festbesuch etwas versüßten.

Das Highlight für Kinder war am Sonntag wieder einmal die Hüpfburg. Erstmals gab es aber auch einen Kletterturm, an dem sich Jung und Alt gleichermaßen versuchten.

Bereits Tradition ist der Verkauf von gesegneten Kräutersträußchen, die auch heuer von Feichsner Damen gebunden wurden und gegen freiwillige Spenden zu haben waren. Der Reinerlös geht heuer an die hinterbliebene Familie von Leopold Klauser, der im Juli im Feichsner Löschbereich tragisch verunglückt war.