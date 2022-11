FF Purgstall: Ein Danke an den Franz

Seit Jahrzehnten ist Franz Ditzer von der FF-Purgstall in der 18. Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft tätig. Zuletzt als Kommandant-Stellvertreter. Mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres endet die aktive Dienstzeit. Aus diesem Grund übergab Franz Ditzer seinen Posten am Donnerstag an Heinz-Gregor Ziegler von der Feuerwehr Scheibbs.

Gemeinsam mit KHD-Kommandant Richard Essletzbichler von der FF-Neustift wird er die 18. KHD-Bereitschaft in den nächsten Jahren führen.

