Floriani-Messe der anderen Art in der Pfarre Wieselburg .

Am 4. Mai hätte vielerorts die Floriani-Messe stattfinden sollen. Corona machte diesen Plänen aber einen Strich durch Rechnung, sodass die Floriani-Messen heuer nur im engsten Kreis der via Livestream stattfanden. Feuerwehrkurat Dechant Daniel Kostrzycki aus Wieselburg wollte den "Feuerwehr-Feiertag" aber nicht so einfach verstreichen lassen, sodass er am Samstagabend Feuerwehrkameraden aus dem gesamten Bezirk zu einer besonderen Floriani-Messe in die Pfarrkirche Wieselburg lud.