Das vergangene Wochenende stand in Lassing ganz im Zeichen der Feuerwehr.

Am Samstag ging dort der 50. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb über die Bühne. Dieser Tag wird auch in die Geschichte der Feuerwehr Göstling eingehen. Denn die Bewerbsgruppe holte sich mit einem fehlerfreien Lauf und der Tagesbestzeit von 35,30 Sekunden den Bezirkssieg in der Stufe Bronze.

Am Sonntag wurde das neue Feuerwehrhaus in Lassing feierlich eröffnet.