Neue FF-Bezirkszille steht in Purgstall

Diese Zille ist mit sämtlichem benötigten Zubehör ausgestattet, darunter ein Fahrbehelf, ein Rettungsring und Schwimmwesten. „Die Investition in diese neue Bezirkszille trägt dazu bei, die Sicherheit und Einsatzmöglichkeiten im Bereich des Wasserdienstes erheblich zu verbessern“, freut sich der Bezirkssachbearbeiter für den Wasserdienst, Berthold Hohensteiner.

Mit nun insgesamt vier Zillen im Bezirk (zwei in Perwarth, eine in Steinakirchen und die Bezirkszille in Purgstall) seien die Einsatzkräfte optimal gerüstet, um in Wassernotfällen rasch und effizient zu reagieren.

Beschreibung:

Die Feuerwehrzille ist ein Wasserfahrzeug zum Personen- und Materialtransport.

Sie wird durch Rudern oder Schieben fortbewegt und kommt bei Hochwassereinsätzen zur Verwendung, wenn das zu befahrende Wasser eine zu geringe Tiefe aufweist.

Besetzt ist die Zille mit zwei Mann (Steuermann und Kranzlmann).

Die maximale Belastung einer Zille beträgt ca. 600 kg oder acht Personen.

Bei Rettungs- und Bergearbeiten darf die Zille höchstens mit 4 Personen besetzt sein.

Daten:

Länge: 7 Meter

Breite: 1,25 Meter

Höhe: 0,40 Meter

Eigengewicht: 200 kg

Ausrüstung: