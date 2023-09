Neuwahl: Namen werden noch nicht genannt

Nach dem überraschenden Rücktritt von Kommandant Georg Groiss Anfang September führt derzeit Kommandant-Stellvertreter Bernhard Hörhan die Agenden der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf. „Es geht allen gut, wir halten zusammen. Die Aktivitäten der Feuerwehr werden durch den Kommandantenwechsel nicht beeinträchtigt“, schildert Hörhan die Stimmung. In Kürze solle, so wie es das Feuerwehrgesetz vorsieht, eine Neuwahl stattfinden.

Dass es für diese bereits einen Wahlvorschlag gibt, bestätigt der Kommandant-Stellvertreter zwar, will aber keine Namen nennen: „Das wäre kontraproduktiv und unseriös. Es ist eine feuerwehr-interne Angelegenheit, die erst nach außen geht, wenn alles spruchreif ist.“ Auch in Bezug auf den Wahltermin will Hörhan sich noch nicht festlegen: „Da kann ich nicht vorgreifen, denn die Einladungen sind noch nicht ausgeschickt. Nächste Woche wissen wir mehr.“