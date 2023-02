Mayrhofer ist neuer zweiter Stellvertreter

FF Scheibbs:

Mannschaftsstand: 83 Aktive, 22 Reserve, 16 Jugend.

Kommando: Kommandant Heinz-Gregor Ziegler, 1. Stellvertreter Florian Musil, 2. Stellvertreter Sebastian Mayrhofer (neu), Verwalter Norbert Loschko.

Angelobung Jugend: Haitham Azzr, Emily Feichtegger, Moritz Haselmaier, Jan Mustafa, Noureddin Mustafa, Tristan Pflügl, Jakob Sarma, Lilian Zvonik. Überstellung Aktive: Christian Beham, Alexander Beham (von der FF St. Anton/J.).

Ernennungen: Benedikt Mayrhofer (Sachbearbeiter Atemschutz und Gruppenkommandant), Michael Plank (Sachbearbeiter Nachrichtendienst).

Beförderungen zum Oberbrandinspektor: Sebastian Mayrhofer; zum Oberbrandmeister: Hannes Sulzberger; zum Oberfeuerwehrmann: Mathias Ebner, Simon Gratzer, Lukas Reisinger, Judith Sonnleitner, Ines Steinhammer; zum Hauptfeuerwehrmann: Jennifer Reisenbichler, Philipp Reiter, Peter Wiesender; zum Feuerwehrmann: Raphael Auer, Jennifer Gugler, Florian Ziegler, Maleen Zumpf.

Ehrenzeichen der Gemeinde in Gold (30 Jahre): Josef Resel; in Silber (20 Jahre): Hannes Sulzberger; in Bronze (15 Jahre): Markus Zulehner, Rudolf Ebner.

Einsätze 2022: Gesamt 48 (11 Brand, 33 technische, 1 Schadstoff-Einsatz, 3 Fehlalarme). Eingesetzte Mitglieder: 346. Gesamteinsatzstunden: 674.

FF Neustift:

Mannschaftsstand: 40 Aktive, 5 Reserve.

Kommando: Kommandant Alfred Haselmaier, Stellvertreter Wolfgang Haselmaier, Verwalter Franz Brandl.

Beförderung zum Feuerwehrmann: Lukas Haselmaier, Junei Azzr, Marie-Therese Haselmaier, Christian Pflügl.

Ernennungen: Bernhard Beham (Sachbearbeiter Schadstoff), Gabriel Resl (Sachbearbeiter Nachrichtendienst).

Auszeichnung für 50 Jahre FF-Dienst: Erwin Robausch; für 40 Jahre: Herbert Butter; für 25 Jahre: Bernhard Dorrer, Leopold Berger jun.

Einsätze 2022: Gesamt 35 (3 Brand, 21 technische, 1 Schadstoff-Einsatz, 10 Fehlalarme). Eingesetzte Mitglieder: 229. Gesamteinsatzstunden: 263.