Autosegnung als Höhepunkt beim FF-Fest im Wiesergraben .

In der 95-jährigen Geschichte der Feuerwehr Gresten-Land (bis 1988 FF Oberamt) nahm das diesjährige „Wiesergrabler Feuerwehrfest“ am Dreifaltigkeitssonntag einen Platz an der Sonne ein.