Beste Stimmung am Neustifter Feuerwehrfest

Zwei Tage Feststimmung waren am Samstag und Sonntag in Neustift angesagt. Die Feuerwehr rund um Kommandanten Alfred Haselmaier hatte zum traditionellen Pfingstfest geladen. Am Samstagabend nahmen der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner und Kommandant Alfred Haselmaier unter fachkundiger Obhut von Gerhard Teufl vom Getränkehandel Dollfuss den offiziellen Bieranstich vor, dem auch Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Spendlhofer und Abschnittsfeuerwehrkommandant Gerald Buder, Bürgermeisterin außer Dienst Christine Dünwald, Gamings Bürgermeisterin Renate Rakwetz und zahlreiche weitere Gemeinde- und Feuerwehrvertreter beiwohnten. Für Stimmung sorgten die Blechnitztaler und DJ Spike. Am Sonntag spielte die Scheibbser Tanzlmusi zum Frühschoppen auf.

