Comeback für Pfingstzeltfest in Randegg

Werbung

Ganze vier Jahre ist es her, seit das große, weiße Zelt neben dem Feuerwehrhaus Randegg das letzte Mal aufgeschlagen wurde. Früher strömten Frühschopper und Nachtschwärmer in Scharen dorthin, um das Pfingstwochenende ausgiebig zu feiern. Diese Erinnerung soll wieder Realität werden: Auf ein „gut besuchtes Fest mit ausgelassener Stimmung“ hoffen die Randegger Feuerwehrler, wenn kommendes Wochenende die Tradition des hiesigen Pfingstzeltfests wieder aufgenommen wird.

Die große Nachfrage an Karten sorgte bei der FF Randegg bereits für eine positive Erwartungshaltung: „Die Tickets für das Konzert am Samstag waren schon nach zwei Monaten ausverkauft. Die Leute rufen uns teilweise jetzt noch an oder durchforsten ihre Kontakte, um noch irgendwie Karten zu ergattern“, schildert Thomas Kößl, Mitglied der FF Randegg.

Aber es gibt eine Alternative und dazu eine gute Nachricht: Heuer ist am Freitag zum ersten Mal freier Eintritt. Den Auftakt macht an diesem Abend die 16-köpfige Blasmusik-Band „PS:Reloaded“. Samstagabend tritt das bekannte Austropop-Duo „Edmund“ auf. Amon & Band, Onk Lou und Alexander Eder agieren dabei als erstklassige Vorbands. Am Sonntag gibt die Randegger Blasmusikkapelle ihre Stücke zum Besten, die „Edlseer“ und die Brass-Band „Sound Exit“ runden das Wochenende ab.

Der Blick aufs bevorstehende Fest ist angesichts der gut geglückten Vorbereitungen durchwegs freudig: „Ich denke, dass wir mit den regionalen Künstlern eine gute Auswahl getroffen haben, die auch bei den Besuchern auf Zuspruch stoßen wird“, verrät Kößl.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.