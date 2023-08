Die Florianis feierten in Gresten

Beim 48. Feuerwehrfest zählten im Haus der FF Gresten die Fahrzeugsegnung des HLF2 und die anschließende Sonntagsmesse durch Feuerwehrkurat Franz Sinhuber zu den absoluten Höhepunkten des dreitägigen Festes. Unter den zahlreichen Ehrengästen konnte FF-Kommandant Herbert Leichtfried in Vertretung von Landeshauptfrauden Nationaratsabgeordneten Andreas Hanger, den stellvertretenden Bezirkshauptmann Manuel Höfer, Bürgermeister Harald Gnadenberger und seinen Amtskollegen Erich Buxhofer sowieFF-Bezirkskommandant-Stellvertreter Alois Hinterholzer mit Abordnungen aus dem Bezirk, Abschnitt und Unterabschnitt willkommen heißen.

Schon am Freitag sorgte die Musikergruppe „Play Life“ für einen schwungvollen Auftakt. Am Samstag war die bekannte Stimmungs- und Oberkrainer-Musik „Die Lungauer“ mit Harmonikaspieler Christian Pfeifenberger an der Reihe, die die Besucher bis nach Mitternacht begeisterte. Einmal mehr spielten am Sonntag den traditionellen Frühschoppen die Musikerinnen und Musiker der Ortskapelle des Musikvereins Gresten unter Kapellmeisterin Maria Fuchsluger, während die „3/4 Musikanten“ für den gemütlichen Ausklang des erfolgreichen Festes zuständig waren.