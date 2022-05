Fahrzeugsegnung bei der FF Göstling .

In der Hochkargemeinde wurde am Wochenende ordentlich gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr Göstling hatte zu ihrem zweitägigen Fest mit Riesen-Wuzzler-Turnier und Blaulichtdisco am Samstag sowie Festmesse und Frühschoppen samt Fahrzeugsegnung am Sonntag geladen.