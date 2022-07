Lemo-Absage schmerzt Scheibbser Florianis

Werbung

Die Vorbereitungsarbeiten liefen auf Hochtouren. Nach zweijähriger Pause sollte das Magdalenenfest ein lautes Comeback. Denn erstmals wollte die Feuerwehr Scheibbs bei ihrem Fest am Freitag ein Open-Air-Konzert veranstalten. Haupt-Act dabei sollte Austropop-Künstler Lemo („So wie du bist“, „Der Himmel über Wien“) sein. Auch „The Most Company“ und „DJ Zeus“ standen in den Startlöchern. Doch am Montag kam die bittere Absage.

„Ein Mitglied des Lemo-Trosses ist an Corona erkrankt, weshalb alle Konzerte von ihm diese Woche abgesagt werden mussten“, verlautbarte FF-Sprecher Philipp Pflügl am Montag. So bleibt das Magdalenenfest zweitägig mit Bieranstich um 20 Uhr und den Ötscherbären am Samstag sowie Frühschoppen mit der Stadtkapelle Scheibbs am Sonntag – natürlich bei freiem Eintritt.

