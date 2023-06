Partystimmung in Hub-Lehen

Kabarettist Walter Kammerhof eröffnete am vergangenen Freitag das Fest der Freiwilligen Feuerwehr. Er spielte sein Programm „Best of Kammerhofer“ vor begeistertem Publikum in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Zelt. Es war also ein mehr als gelungener Auftakt, zu dem die Feuerwehrkameraden heuer erstmals mit einem Kabarett luden. Danach ging es mit gewohnt beliebter Zeltfeststimmung und Disco weiter.

Am Wochenende mit dabei war natürlich auch die regionale Prominenz, die von Feuerwehrkommandant Gerhard Aspalter, Stellvertreter Reinhard Schagerl und Verwalter Florian Punz begrüßt wurde. Darunter befanden sich unter anderem Bürgermeister Walter Seiberl, Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt oder Kollegen und Freunde der benachbarten Feuerwehren.

Die Silberhelme der Freiwilligen Feuerwehr Hub-Lehen und zahlreiche Helferinnen und Helfer sorgten auch heuer an allen drei Tagen mit viel Eifer und Engagement für gutes Essen, Trinken und gute Unterhaltung.