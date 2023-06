Zeltfest der FF Hub-Lehen

Von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Juni, lädt die Freiwillige Feuerwehr Hub-Lehen zum traditionellen Zeltfest beim Feuerwehrhaus. Festauftakt ist am Freitag mit dem „Best of“-Kabarett mit Walter Kammerhofer um 18.30 Uhr (ausverkauft). Ab 21 Uhr ist das Zelt wieder für alle Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt zugänglich. Da sorgt DJ Rainbow für Stimmung. Am Samstag unterhalten Mostviertel Power ab 21 Uhr. Der Zeltbetrieb beginnt am Freitag und Samstag bereits um 17 Uhr. Am Sonntag stehen eine Zeltmesse um 9 Uhr und ein Frühschoppen mit dem Musikverein Oberndorf am Programm. Spezialweine, Seidlbar und Spritzerhütte gibt es an allen drei Tagen.

