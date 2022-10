Die Gold-Mädels von der Feuerwehr Göstling

Premiere geglückt, kann man da sagen. Denn für die beiden Mitglieder der FF Göstling, Anika Käfer und Kerstin Hauß, lief beim 9. Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold alles nach Plan. Als erste Feuerwehrjugend-Mitglieder der FF Göstling erreichten sie die Plätze 30 und 52 von insgesamt 124 Teilnehmern. „Es war richtig cool, da mit dabei zu sein“, schwärmt Anika Käfer. Sie ist gemeinsam wie ihre Freundin Kerstin Hauß seit fünf Jahren bei der FF-Jugend mit dabei. Für den Wettbewerb haben sich die beiden 15-Jährigen intensiv vorbereitet. „Wir haben wirklich hart dafür trainiert und es hat sich ausgezahlt“, meint Käfer.

Neben einem Hindernisparcours sowie Gerätekunde und Geschicklichkeitsübungen mussten die beiden auch im Funken, in der Ersten Hilfe und im Feuerwehrwesen ihr Wissen unter Beweis stellen. Das gesamte Kommando der FF Göstling gratulierte ebenfalls herzlichst. Für die beiden Mädels, die nun in den aktiven Stand als FF- Mitglied wechselten, stehen nun neue Herausforderungen an. Eines ist für beide aber gewiss: „Wir werden sicherlich wieder an einem FF-Wettbewerb teilnehmen.“

