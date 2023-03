Feuerwehrwesen bedeutet „Lebenseinstellung“

Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Roland Hudl eröffnete die Tagung und berichtete über ein wieder sehr aktives Feuerwehrjahr mit vielen aufgewendeten Stunden bei wieder mehr Einsätzen, Übungen, Ausbildungen und diversen Feuerwehrtätigkeiten wie Feste, Bewerbe und Ähnlichem. In Zahlen gesprochen sind in Summe im Jahr 2022 wieder 20 Prozent mehr Tätigkeiten als in den Corona-Jahren zu verzeichnen. Gleichzeitig gingen die Einsätze 2022 um 30 Prozent zurück. Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Hinterberger ergänzte die Berichte der einzelnen Sachgebiete. Der Leiter des Verwaltungsdienstes Herbert Höhlmüller präsentierte den Kassenbericht.

Auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Landtagsabgeordneter Anton Erber, Bezirkshauptmann Johann Seper, Bürgermeister Erich Buxhofer, Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Spendlhofer und dessen Stellvertreter Alois Hochhozler sowie der Kommandant der FF-Gresten-Land Johann Frühwald, waren bei der Tagung anwesend. Franz Spendlhofer strich in seiner Ansprache die bestens funktionierende, oft auch bezirksübergreifende Zusammenarbeit bei den Großeinsätzen in der letzten Zeit hervor: „Die Feuerwehr ist eine Lebenseinstellung. Danke für euren Einsatz, es ist schön, zuzuschauen, wie professionell gearbeitet wird.“ Auch Anton Erber bestätigte die Worte von Spendlhofer und fügte hinzu, dass sich die Gesellschaft auf die Feuerwehren zu jeder Zeit 100 Prozent verlassen könne.

Nach den Festansprachen der Ehrengäste kam es dann zum Höhepunkt der Veranstaltung: den Ernennungen und Verleihungen der Verdienst- und Ehrenzeichen für verdiente Feuerwehrkameraden.

Ehrungen

Ehrenzeichen für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens: Christoph Aigner, Michael Fuchsluger, Thomas Kößl (alle FF Randegg), Karl Halbartschlager (FF Reinsberg), Christian Grubhofer, Jürgen Prankl, Bernhard Entner (alle FF Steinakirchen), Leopold Fahrnberger (FF Wang), Thomas Brunner, Harald Kaltenbrunner (beide FF Zarnsdorf).

