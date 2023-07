Sturm: Scheibbser Bezirk mit „blauem Auge“ davongekommen

„Uns sind bisher nur zwei FF-Einsätze gemeldet worden“, berichtet Pressereferent Philipp Lukas Pflügl vom FF-Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs auf NÖN-Nachfrage und spricht durchaus von Glück, denn andere NÖ Bezirke habe es in der vergangenen Nacht viel ärger erwischt. Bei den beiden Einsätzen im Bezirk Scheibbs sind keine Personen verletzt worden und auch der Sachschaden hält sich in Grenzen. Zum einen hat es in Puchenstuben ein Dach abgedeckt und zum anderen hat es in Purgstall ein Zelt geholt.