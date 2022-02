Sturmtief "Nadia" hielt Einsatzkräfte im Bezirk Scheibbs auf Trab

Mehrere Einsätze davon wurden im Großraum Wieselburg gemeldet. Es wurden Dachdeckungen vom starken Wind abgetragen, Zäune und Plakatwände aus ihren Verankerungen gerissen, oder Straßen durch umgeknickte Bäume blockiert. Auch die Ampel an der „Hofer-Kreuzung“ musste am Sonntags gesichert werden, nachdem ein Teil des Gehäuses sich gelockert hatte. Einige Kameraden waren in einer Wohnhausanlage tätig, wo ein Garagentor vom Wind eingedrückt wurde.

Weiters waren die Feuerwehren Scheibbs, Pyhrafeld, Göstling, Gaming, Purgstall, Steinakirchen, Zarnsdorf und Randegg im Einsatz.

