Mitglieder der FF-Göstling rückten am Mittwoch zu einer Tierrettung aus. Ein Kalb ist auf einem Bauernhof in Göstling in eine zwei Meter tiefe Güllegrube gestürzt. Als der Landwirt zur Mittagszeit den Vorfall bemerkte, stand das Vieh bis zur Hälfte in der Gülle und drohte zu ersticken. Sofort wurden die Nachbarn, die das Tier vorerst sichern konnten, und die Feuerwehr alarmiert. Unter schwerem Atemschutz und an einer Sicherungsleine ausgerüstet, stieg ein FF-Mann in die Grube und legte dem Tier einen Gurt an. Mittels eines Heukrans konnte das Tier schlussendlich unversehrt geborgen werden.