Zwei Hebebühnen bei ÖAMTC-Baustelle brannten ab

In der Nacht von Freitag auf Samstag heulten in Scheibbs, nach dem Einsatz des Atemluftfahrzeuges am Freitagmittag bei einem Wohnungsbrand in Reinsberg, abermals die Sirenen. Grund waren zwei in Brand geratene Hebebühnen im Gewerbegebiet Nord.

Lesezeit: 2 Min RE Red. Erlauftal