Erfolgreiches Fest und ein 230-Kilo-Gewinn

Mischten sich unter die Besucher: Raika-Mostviertel-Mitte-Boss Hannes Scheuchelbauer, Marion Scheuchelbauer sowie Renate und Ernst Eberl. Foto: Johann Wickenschnabel

Zwei Tage veranstalteten Steinakirchens Florianijünger ihr traditionelles Zeltfest. Beide Male, sehr zur Freude von Kommandant Franz Hofmarcher, war das Festzelt weit mehr als gut besucht. War am Vorabend hauptsächlich junges Publikum, so war am zweiten Tag buntes Publikum beim Fest anzutreffen. Beim zünftigen Frühschoppen sorgte der Steinakirchner Blasmusikverein für „Wies'n Stimmung“. Besonders freuen konnte sich auch Cornelia Schatz aus Steinakirchen. Sie gewann den Hauptpreis und konnte den rund 230 Kilogramm schweren Stier mit nach Hause nehmen.

Cornelia Schatz mit ihrem Hauptpreis. Kommandant Franz Hofmarcher und Spender Christian Lothspieler gratulierten herzlichst. Foto: Johann Wickenschnabel

Hans Hauer, Maria Sonnleitner, Corina Hintersteiner und Josef Sonnleitner ließen sich die Stimmung im Zeltfest nicht entgehen. Foto: Johann Wickenschnabel

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.