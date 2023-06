Purgstall: Ein voll gelungenes Fest

Über ein besonders schönes Fest-Wochenende freute sich die Freiwillige Feuerwehr Purgstall. Nach dreijähriger Pause durften die Purgstaller Florianis ihr traditionelles, beliebtes Fest wiederbeleben. Am Freitag gastierte die Band „Die Ötscherbären“, am Samstag sorgten die Party-Krainer für ausgelassene Stimmung. Nach der Festmesse am Sonntag folgte ein Frühschoppen mit der Werkskapelle Busatis. Bei der Eröffnung traf auch Vizebürgermeister Erik Hofreiter mit einer Abordnung der Gemeinderäte ein. Traditionelle Festgäste waren auch heuer wieder die Kameraden der deutschen Partner-Feuerwehr Großen Linden.