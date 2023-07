Reinsberger erfolgreichste FF-Jugend des Bezirks

Vier Tage lang herrschte am Sportplatz in Winklarn „Ausnahmezustand in positivem Sinn“. Um die 6.000 Jugendliche und ihre Betreuerinnen und Betreuer nahmen am Landesfeuerwehr-Jugendlager teil. Insgesamt wurden 14 Tonnen Lebensmittel verarbeitet, davon 700 Kilo Fleisch, 450 Kilo Reis, 35.000 Stück Gebäck, 600 Kilo Brot, 1.400 Kilo Teigwaren, 5.000 Stück Würste, 1.000 Kilo Kaiserschmarrn, 5.000 Stück Topfengolatschen und 12.000 Stück Obst. Bei der Hitze brauchte es auch viel Flüssigkeit: 36.000 Liter Getränke wurden ausgeschenkt.

„Es war extrem heiß. Auch die Kräfte des feuerwehrmedizinischen Dienstes hatten alle Hände voll zu tun“, schildert Andrea Fischer, seit 2019 FF-Jugendbetreuerin in Reinsberg. Sie durfte sich über zwei besondere Erfolge ihrer Jugendgruppen freuen. Denn sowohl im Bewerb um das Feuerwehr-Jugend-Leistungsabzeichen in Bronze als auch im Silber-Bewerb stellten die Reinsberger die beste Truppe aus dem Scheibbser Bezirk. Im Bronze-Bewerb gab es Rang 53 unter 241 teilnehmenden Gruppen, im Silber-Bewerb kamen die Reinsberger auf Rang 40 unter 128 teilnehmenden Gruppen.

„Ich bin total stolz auf meine Mädels und Burschen. Beide Gruppen waren so brav und haben den Bewerb fehlerfrei absolviert. Auch so hat alles bestens geklappt. Es herrschte rund um die Uhr beste Stimmung und wir alle hatten jede Menge Spaß. Ein großes Kompliment an die hervorragende Organisation“, streute Fischer der FF Winklarn Rosen.

Die Ergebnisse

49. Bewerb um das Feuerwehr-Jugend-Leistungsabzeichen in Bronze und 46. Bewerb um das FJLA in Silber, 7. und 8. Juli, Winklarn.

Bronze: 1. Langenlois 1,..., 53. Reinsberg, ..., 59. Scheibbs, ..., 92. St. Anton, ..., 102. Oberndorf, ..., 112. Gresten-Gaming-Göstling, ..., 120. Wang-Randegg-Göstling, ..., 148. Wieselburg, 149. Purgstall, ..., 184. Randegg.

Silber: 1. Zöbern-Königsberg-Schlag, ..., 40. Reinsberg, ..., 52. Purgstall, ..., 54. Oberndorf, ..., 63. Zarnsdorf, ..., 77. Wang-Wieselburg, ..., 125. Göstling.

28. Bewerb umd das Feuerwehr-Jugend-Bewerbsabzeichen in Bronze und 27. Bewerb um das FJBA in Silber.

Bronze: 21. Samuel Pflügl (Zarnsdorf), ..., 27. Raphael Poiß,..., 45. Simon Tiefenbacher (beide Wang), ..., 64. Maximilian Wiener (Wieselburg), ..., 73. Moritz Haselmaier (Scheibbs), ..., 78. Moritz Winter (Göstling), ..., 125. Jakob Gassner (Purgstall), ..., 127. Lukas Ramsauer, ..., 191. Ben Niklas (beide Zarnsdorf), ..., 194. Jan Mustafa, ..., 204. Lukas Strasser (beide Scheibbs), ..., 300. Felix Schinnerer (Zarnsdorf), ..., 351. Collin Jani (St. Anton), ..., 367. Andreas Etlinger (Steinakirchen), ..., 399. Laura Scholler (Randegg), ..., 427. Anna Schumitsch (Wieselburg), ..., 440. Julia Maria Reiter (Göstling), 441. David Zellhofer (Gresten), ..., 473 Raphael Leitner (Steinakirchen), ..., 495. Felix Haabs (Wieselburg), ..., 553. Pascal Comandella (Zarnsodrf), ..., 607. Tristan Pflügl (Scheibbs), ..., 616. Benedikt Gmoser (Brettl), ..., 626. Paul Prankl (Wieselburg), ..., 676. Jakob Sarma (Scheibbs).

Silber: 70. Milena Frühauf (Wieselburg), ..., 99. Felix Enne, 159. Lukas Kastenberger, ..., 171 Michael Frühauf (alle Zarnsdorf).