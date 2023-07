FF Hub-Lehen holt zum dritten Mal den Firecup!

Mehr als 1.000 Bewerbsgruppen mit knapp 10.000 Feuerwehrmitgliedern kämpften von Freitag bis Sonntag in Leobersdorf um die Abzeichen in Bronze und Silber. Darüber hinaus maßen sich die schnellsten Bewerbsgruppen beim Firecup in den verschiedenen Wertungsklassen. Auch vom Bezirk Scheibbs waren wieder zahlreiche Gruppen beim Bewerb am Start.

In den Wertungsklassen mit Alterspunkten konnten auch wieder tolle Platzierungen errungen werden. So sicherte sich die Bewerbsgruppe Randegg 1 in Silber B den vierten Rang. Nur einen Platz dahinter landete die Bewerbsgruppe der FF Feichsen.

Die Bewerbsgruppe Hub-Lehen 2 mit Daniel und Florian Streimelwöger, Franz Lunzer, Wolfgang Lugbauer, Johann Hörhan, Leopold Schagerl, Manfred Birgmayer, Leopold Pitzl und Johann Winkler siegte sensationell erneut im Firecup in Bronze B und konnte den Titel von 2019 verteidigen. Insgesamt holte Hub-Lehen bereits zum dritten Mal die begehrte Firecup-Trophäe.

Die Ergebnisse der Bezirksteams:

Bronze ohne Alterspunkte: 1. FF Trattenbach, ..., 49. Pyhrafeld 1, ..., 85. Göstling 1, ..., 105. Hub-Lehen 1, ..., 130. Wang, ..., 185. Reinsberg, ..., 198. Scheibbs 1, ..., 224. Pyhrafeld 2, ..., 266. Lassing, ..., 277. St. Georgen/Leys 2, ..., 289. Wang 2, ..., 299. Perwarth 2, ..., 430. Wieselburg, ..., 445. Oberndorf, ..., 475. Zarnsdorf 5, ..., 486. Gresten-Land 1.

Bronze mit Alterspunkten: 1. Weigelsdorf 2, ..., 15. Hub-Lehen 2, ..., 29. Randegg 1, ..., 31. Feichsen, ..., 82. Purgstall.

Silber ohne Alterspunkte: 1. Scheideldorf, ..., 39. Pyhrafeld 1, ..., 64. Pyhrafeld 2, ..., 75. Göstling 1, ..., 103. Reinsberg, ..., 109. Perwarth 2, ..., 114. Scheibbs 1, ..., 137. Wang, ..., 152. Zarnsdorf 5, ..., 154. Hub-Lehen 1, ..., 158. Lassing, ..., 167. Gresten-Land 1, ..., 259. Wang 2, ..., 275. St. Georgen/Leys 2, ..., 281. Brettl.

Silber mit Alterspunkten: 1. Kottingneusiedl 2, ..., 4. Randegg 1, 5. Feichsen, ..., 22. Hub-Lehen 2.