Wang 1 und Hub Lehen 2 sicherten sich die Wanderpreise

Bei optimalen Bewerbsbedingungen und einem perfekt vorbereiteten Bewerbsplatz gingen sehr spannende Bewerbe unter den Augen des Bewerterteams von Bewerbsleiter Bauer über die Bühne. Insgesamt waren 35 Bewerbsgruppen in 55 Durchgängen am Start. Auch eine Reihe an Ehrengästen wohnten der Siegerverkündung bei – von Bezirkshauptmann Johann Seper über Landtagsabgeordneten Anton Erber bis zu Bürgermeister Friedrich Salzer sowie die Abschnittskommanden und auch das Bezirksfeuerwehrkommando mit Franz Spendlhofer, Alois Hochholzer und Herbert Leichtfried. In den Ansprachen betonten die Ehrengäste die Verlässlichkeit und Professionalität der Feuerwehren und gratulierten den siegreichen Bewerbsgruppen. Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Spendlhofer bedankte sich bei der Feuerwehr Zarnsdorf für die perfekte Organisation der Bewerbe.

Die Sieger der Bezirkswertungen kamen dieses Mal aus Wang, Randegg, Hub Lehen und Pyhrafeld. Die Klasse Bronze ohne Alterspunkte und somit den Wanderpreis sicherte sich erstmals die Gruppe Wang 1 mit einer Löschangriffszeit von 36,52 Sekunden – und das fehlerfrei. In Silber ohne Alterspunkte war Hub Lehen 2 mit einer Zeit von 41,67 Sekunden nicht zu schlagen. Sie nahmen den Wanderpreis in Silber mit nach Hause. Randegg 1 siegte in Bronze mit Alterspunkten, Pyhrafeld 3 in Silber mit Alterspunkten. In den Gästewertungen waren die Trupps aus St. Leonhard am Forst und Brunnwiesen siegreich.

Auch das Parallel-Duell der Kommandogruppen der Abschnitte fand dieses Mal wieder statt. Jede Gruppe bestand aus mindestens einem Kommandomitglied einer Feuerwehr. Wie schon so oft setzte sich die Gruppe Kleines Erlauftal vor dem Großen Erlauftal und Ötscher-Hochkar durch. Damit ging die „Wanderschnecke“ wieder ins Kleine Erlauftal.

Die Ergebnisse:

Bronze ohne Alterspunkte/Eigene: 1. Wang 1, 2. Hub-Lehen 2, 3. Reinsberg, 4. Göstling, 5. Gresten-Land, 6. Hub-Lehen 1, 7. Pyhrafeld 1, 8. Randegg 2, 9. Zarnsdorf 2, 10. Scheibbs 1.

Bronze mit Alterspunkten/Eigene: 1. Randegg 1, 2. Zarnsdorf 1, 3. Feichsen, 4. Pyhrafeld 3, 5. Steinakirchen 1, 6. Purgstall, 7. Reinsberg 2.

Silber ohne Alterspunkte/Eigene: 1. Hub-Lehen 2, 2. Wang 1, 3. Pyhrafeld 1, 4. Reinsberg, 5. Göstling 1, 6. Wang 2, 7. Hub-Lehen 1, 8. St.Georgen/Leys 2, 9. Scheibbs 1, 10. Pyhrafeld 2.

Silber mit Alterspunkten/Eigene: 1. Pyhrafeld 3, 2. Randegg 1, 3. Feichsen.

Bronze ohne Alterspunkte/Gäste: 1. St. Leonhard am Forst 1, 2. Ruprechtshofen 1, 3. Blindenmarkt, 4. Matzleinsdorf, 5. St. Leonhard am Forst 2, 6. Petzenkirchen-Bergland 2.

Bronze mit Alterspunkten/Gäste: 1. Brunnwiesen 2.

Silber ohne Alterspunkte/Gäste: 1. St. Leonhard am Forst 1, 2. St. Leonhard am Forst 2, 3. Ruprechtshofen 1, 4. Matzleinsdorf.

Silber mit Alterspunkten/Gäste: 1. Brunnwiesen 2.