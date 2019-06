Es war eine emotinale Feier, zu der am Donnerstag Gemeindevertreter, Vorstandsmitglieder des FH-Fördervereines sowie Wegbegleiter in den Brauhof geladen waren. Im Mittelpunkt des Abends standen zwei herausragende Frauen, die für den Aufbau und Erfolg des FH-Campus in Wieselburg wesentlich verantwortlich waren: die ehemalige Leiterin Astin Malschinger und ihre Stellvertreterin Andrea Grimm. Die beiden waren 19 Jahre lang das Gesicht der Fachhochschule, bis sich vergangenen Februar, die FH Wr. Neustadt, für Außenstehende völlig unerwartet, von den beiden Powerfrauen trennte.

„Ihr beide wart ein wahrer Glücksfall für uns. Die Bestellung von Astin als Leiterin war anfänglich nicht unumstritten, doch wir waren von euch überzeugt“, erinnert sich Altbürgermeister Günther Leichtfried an das erste Treffen vor 20 Jahren zurück.

„Ihr habt mit eurem Einsatz, eurer Geradlinigkeit und dem Mut, neue Wege zu gehen, Wieselburg mit der universitären Ausbildung ein Alleinstellungsmerkmal gegeben"Altbürgermeister Günther Leichtfried

Von anfänglich zwei Studiengängen und 50 Studenten auf acht Studiengängen und 800 Studenten heute – diese Zahlen sprechen nicht nur für Leichtfried eine eindeutige Sprache. „Ihr habt mit eurem Einsatz, eurer Geradlinigkeit und dem Mut, neue Wege zu gehen, Wieselburg mit der universitären Ausbildung ein Alleinstellungsmerkmal gegeben“, betont Leichtfried, der im Anschluss an seine Rede gemeinsam mit Bürgermeister Sepp Leitner den Ehrenring der Stadt an Astin Malschinger verlieh. Andrea Grimm durfte sich über das Goldene Ehrenzeichen der Stadt freuen.

Beide Damen waren sichtlich gerührt. „Ich dachte, ich würde in Wieselburg in Pension gehen“, sagte Malschinger unter Tränen. Und Grimm betonte: „Ich möchte mich für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir haben versucht, den Studenten Werte mitzugeben, die nicht im Lehrbuch stehen.“ Glücklich zeigten sich die beiden Geehrten, die es nun an die Ferdinand Porsche Fern-FH in Wr. Neustadt verschlagen hat, auch über die Tatsache, dass sie sich im Rahmen der Feier bei ihrem Team verabschieden konnten.

„Wir hatten leider keine Gelegenheit mehr dazu“, sagte Malschinger emotional. Nach einem Lied dargeboten vom Ensemble „The PAT“ der Musikschule Wieselburg bedankte sich Bürgermeister Sepp Leitner: „Auch wenn ihr neue Wege geht, ihr werdet immer Wieselburgerinnen bleiben“.