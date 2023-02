Burger, Knödel oder Porridge aus Algen

Zwei Jahre haben sich Studierende sowie Forscherinnen und Forscher am Campus Wieselburg der FHWN gemeinsam mit zahlreichen Projektpartnern im Zuge des FFG-geförderten Projekts Algae4Food mit der Integration von Spirulina als Zutat in Lebensmitteln auseinandergesetzt. Spirulina ist ein Cyanobakterium, das weitläufig zur Gruppe der essbaren Algen gezählt wird. Es spielte bisher aber eine untergeordnete Rolle.

Eine Nische ja – mehr nicht

Bisher – denn Ziel des Projekts Algae4Food war es, den Rohstoff Spirulina in Österreich bereitzustellen, der regional und nachhaltig produziert wird und heimischen Qualitätsstandards entspricht. Im Projekt wurde dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Bereitstellung des Algenrohstoffs über die Verarbeitung, die Produkterzeugung, Verpackung, bis hin zur Vermarktung und zum Vertrieb abgebildet.

Auch Knödel aus Algen wurden entwickelt. Marktpotenzial sei dafür vorhanden, allerdings nur, wenn Produkte optisch und geschmacklich überzeugen. Foto: FHWN

Die Aufgabe der Forschenden am Campus Wieselburg bestand in der Entwicklung unterschiedlichster Lebensmittelprodukte mit möglichst hohem Spirulina-Anteil und der Identifikation jener Konsumgruppen, die Spirulina als Lebensmittelzutat in ihren Alltag integrieren möchte. Der Output aus der zweijährigen Arbeit sind zahlreiche interessante Produkte, die unterschiedlichste Konsumentengruppen ansprechen sollen: Vom Burger über Teigtaschen und Knödel bis hin zu einem süßlich-pikanten Strudel oder Porridge, der kombiniert mit Milch oder Wasser ein besonderes Farbenspiel verspricht.

Intensive grüne Farbe sorgt für gewisse Skepsis

„Im Rahmen der Produktentwicklung und der anschließenden sensorischen Abtestung hat sich deutlich gezeigt, dass der Einsatz von Spirulina auch in höheren Dosierungen geschmacklich überzeugen konnte. Die größte Hürde für Konsumentinnen und Konsumenten ist die doch recht intensive grüne oder blaugrüne Färbung der Produkte. War diesbezüglich die erste Skepsis einmal überwunden, waren die meisten Probanden von den entwickelten Erzeugnissen begeistert“, berichtet Projektleiter Gernot Zweytick.

Gernot Zweytick. Foto: FHWN Foto: FHWN

Das Marktpotenzial bewertet Zweytick aktuell jedoch noch etwas zwiegespalten: „Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind neuen Rohstoffen wie Spirulina, speziellen Pilzen, Algen oder gar Insekten gegenüber schon recht aufgeschlossen. Es gibt mittlerweile auch einige Produkte am Markt, in welchen diese Zutaten eingesetzt werden. Es gibt jedoch auch noch Vorbehalte und Hemmschwellen, sodass es aus jetziger Sicht schwer abzuschätzen ist, ob solche Lebensmittel mehr als Nischenprodukte werden“, sagt Zweytick.

Foto: FHWN Foto: FHWN

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.