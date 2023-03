Diskutieren wir über Kreislaufwirtschaft

Das Wirtschaftssystem ist auch im Jahr 2023 großteils linear aufgebaut – das heißt, wir produzieren Produkte, welche nach einer einmaligen Nutzung früher oder später im Abfall landen. Schnell fällt hier das Stichwort „Wegwerf-Gesellschaft“. Dieses System beruht auf hohem und ineffizientem Ressourcenverbrauch, erzeugt hohe strategische Abhängigkeiten vom Ausland und belastet zusätzlich unsere Umwelt und Gesundheit.

Ein nachhaltiger Lösungsansatz, um auch die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zu sichern, ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft, welches darauf abzielt Produkte, Materialien und Komponenten innerhalb eines Kreislaufes wieder zu nutzen, um Abfälle zu vermeiden. Die Nutzungsverlängerung und die Reparaturfähigkeit von Produkten nehmen dabei eine zentrale Rolle ein.

Doch wie sieht es mit der Forcierung der Kreislaufwirtschaft in Österreich aus? Was sind die zentralen Elemente der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie? Welche Ansätze einer ressourcenschonenden und kreislauffähigen Wirtschaft existieren bzw. werden bereits umgesetzt?

„Kein zukunftsfähiges Modell - Umdenken ist notwendig“

„Die verschwenderische Art und Weise, wie wir als Gesellschaft bis heute mit unseren Ressourcen umgehen, ist kein zukunftsfähiges Modell. Es muss ein Umdenken stattfinden, und zwar in sehr vielen Bereichen. Das reicht vom täglichen Verhalten jedes Einzelnen über Unternehmen verschiedenster Größe bis hin zu Nationalstaaten. Mit diesem Format wollen wir über aktuelle Themen zur Kreislaufwirtschaft informieren und freuen uns diesbezüglich zwei hochkarätige Vortragende am Campus in Wieselburg begrüßen zu dürfen“, meint „Zukunftswerkstatt“-Veranstalter Daniel Raab, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Campus Wieselburg tätig ist.

Thomas Jakl Foto: Rita Newman

Wie das Abstellen jahrzehntelanger Gewohnheiten gelingen kann, dazu machen sich am 24. März zwei Experten Gedanken, die sich schon mehrere Jahre für die Forcierung der Kreislaufwirtschaft in Österreich einsetzen. Thomas Jakl (Sektion Umwelt und Kreislaufwirtschaft, Bundesministerium für Klimaschutz) ist Biologe und Erdwissenschaftler und seit September 1997 im Umweltministerium tätig. Er erstellte über 130 Veröffentlichungen zum Thema und wurde mit dem EU - geförderten „Genius“ und mit dem „Austrian Supply Innovation Award“ ausgezeichnet.

Peter Wagner Foto: Peter Wagner

Peter Wagner leitet das Projekt WIDADO – ein neuer sozialer Online-Marktplatz für Second Hand Produkte. Der Nachhaltigkeitsexperte ist überzeugt: „Mit unserem Re-Use-Marktplatz WIDADO ist es gelungen, einen Fuß auf das für die Sozialwirtschaft noch wenig bekannte Neuland des E-Commerce zu setzen. Die Digitalisierung trägt hier zu einer Form der betrieblichen Weiterentwicklung bei, die weit über das Themenfeld im engeren Sinn hinausreicht.“

Im Anschluss an den Vortrag gibt es wieder Raum für Fragen und Diskussionen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung via Mail an daniel.raab@fhwn.ac.at wird bis 22. März gebeten.

