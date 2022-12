Fachhochschule räumt groß ab

Vollbild

Der 1. Platz in der Kategorie „Dienstleistung, Gewerbe, Handel" ging an „Backmari". Die Absolventinnen des Studiengangs Lebensmittelproduktentwicklung & Ressourcenmanagement Martina Moik und Ria Lang wurden für ihre gluten- und weizenfreie Bio-Backmischungen ohne Zusatzstoffe ausgezeichnet. Den 2. Platz in der Kategorie „Studierende" erreichten die Produktmarketing & Projektmanagement-Studentinnen Sophie Stadlober, Anna Stoffaneller und Carina Ullmann mit der Idee zum Feinmotorik- & Lernspielzeuganbieter True Hand. Den 2. Platz konnte „Unicus Insects" für sich verbuchen. Lebensmittelproduktentwicklung & Ressourcenmanagement-Studentin Patricia Lechner und Alexander Thurner mästen Larven auf ungenutzten Reststoffen der Futter- & Lebensmittelindustrie.

